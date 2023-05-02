Злобин Василий Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Злобин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4969. ЗЛОБИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, 25 л., Тульск. у., Анишинск. в. Тульск. Губревтриб. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 января 923.
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