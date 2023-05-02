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Абрамов Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
Источник
Скан
Оригинальная запись
14. Абрамов Василий Андреевич, 18 л., Башкирск. АССР, Тамьян-Катайск. к., Белорецк. в. Н. С. 1 уч. Тамьян-Катайск. к. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, 153, 157, 196, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ІІ—26.

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