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Владимиров Павел Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Владимиров
Имя
Павел
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
17 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1101. Владимиров Павел Фролович, 35 л., Тамбовск. у., Саюкинск. в., д. Плетни. Н. С. 12 уч. Тамбовск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 17/ІІ—26.

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