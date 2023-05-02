Адигеунов Тамыш Темботов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адигеунов
- Имя
- Тамыш
- Отчество
- Темботов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129331. АДИГЕУНОВЪ, ТАМЫШЪ Темботовъ. Лиш. ос. пр. изъ сельск. обыв. с. Шалушинскаго, Нальчикск. окр., 33 л.; — Владикавказск. О. С. 25 Іюня 909. 115 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 10 Авг. 909 г. (по 1 ч. 1653 У.—ар. отд. 1 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 19 Окт. 909. | 907 9891 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. №53461 (и 2 р. Нальчикск. Горск. Сл. С.).
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