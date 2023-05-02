Лаврушенко Трофим Демьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаврушенко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Демьянович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16515. ЛАВРУШЕНКО, ТРОФИМ ДЕМЬЯНОВИЧ, 22 л. Гр. Змеиногорск. у., Черешинск. в., д. Самсоново; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 6 л. Исп. 13 мая 920.
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