Винокуров Макар Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винокуров
- Имя
- Макар
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45763. ВИНОКУРОВЪ, МАКАРЪ КОЗЬминъ. К. Мосальск. у., Жерелевск. в., д. Козловки, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Мосальск. у., 170¹ М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 19 Нояб. 904
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