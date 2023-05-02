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Фененко Платон Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фененко
Имя
Платон
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
05 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
46204. ФЕНЕНКО, ПЛАТОНЪ ЕФИМОВЪ. К. Бердянск. у., Больше-Токмакск. в. и с., 38 л.; — Таганрог. О, С., 133 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по слож. съ наказ. по приг. У., Чл. О. С., по Бердян. у., отъ 4 Янв. 907 г. и сего С., отъ 4 Нояб. 906 г., арест. отд. 1 г. и 1 м. Исп. 5 Мая 907.

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