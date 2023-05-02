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Максимов Софроний Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Софроний
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8585. МАКСИМОВ СОФРОНИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, 21 г., Баргузинск. у., Читканск. в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. ст. 142 и 180 п. «з», лиш. св. 5 л. Исп. 5 июля 923.

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