Давлештин Шайхулислам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давлештин
- Имя
- Шайхулислам
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3675. ДАВЛЕШТИН ШАЙХУЛИСЛАМ, 51 г., Бирск. к., Мерясовск. в. и д. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 64, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 сент. 923.
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