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Давлештин Шайхулислам

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давлештин
Имя
Шайхулислам
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3675. ДАВЛЕШТИН ШАЙХУЛИСЛАМ, 51 г., Бирск. к., Мерясовск. в. и д. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 64, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 сент. 923.

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