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Пушкина Ефросинья Романовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкина
Имя
Ефросинья
Отчество
Романовна
Дата исполнения приговора
16 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
18481. ПУШКИНА, ЕФРОСИНЬЯ РОМАНОВНА, 15 л. Гр. Старицк. у., Федосовск. в., д. Хмольнл; — Н. С. Сокольническ. р. Сухоревск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 февр. 920.

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