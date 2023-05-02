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Алексеев Матвей Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Матвей
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129399. Алексѣевъ, Матвѣй кузьминъ. К. Ржевск. у., Павлюковск. в., д. Еленокъ, 27 л.; —Сычев. Г. С. 3 Окт. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Окт. 909. | 905 59282 169 М. | 905 19221 169 М.

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