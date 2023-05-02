Алексеев Матвей Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129399. Алексѣевъ, Матвѣй кузьминъ. К. Ржевск. у., Павлюковск. в., д. Еленокъ, 27 л.; —Сычев. Г. С. 3 Окт. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Окт. 909. | 905 59282 169 М. | 905 19221 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.