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Колмагоров Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колмагоров
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4948. КОЛМАГОРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 18 л., г. Омска. Н. С. 1 р. г. Омска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13/Х—24. 

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