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Андрианов Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрианов
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
228. АНДРИАНОВ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. Рыбинск. у., Троицк. в., с. Вигоры; — Н. С. 4 отд. Гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ Исп. 15 окт. 919.

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