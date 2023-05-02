Гук Екатерина Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гук
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46334. ГУКЪ, ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА. К. Замостск. у., гм. Замостье, д. Хижа, 48 л.; — С. М. С. 2 окр. Люблин. г. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Мая 905. | 904 78182 169 М.
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