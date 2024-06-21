Бобков Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобков Иван Ефимов

Бобков Иван Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобков
Имя
Иван
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130095. бобковъ, иванъ Ефимовъ. К. Рыбин. у., Глѣбовск. в., д. Тверева, 16 л.; — СПБ. У. М. С. 4 уч. 30 Сент. 999, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close