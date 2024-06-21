Бобков Иван Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130095. бобковъ, иванъ Ефимовъ. К. Рыбин. у., Глѣбовск. в., д. Тверева, 16 л.; — СПБ. У. М. С. 4 уч. 30 Сент. 999, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.
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