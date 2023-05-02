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Поташник Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поташник
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
10698. Поташник Григорий Васильевич, 37 л., Марийск. обл., Юринск. к., Малиновск. р., д. Шешмара. Марийск. Облсуд. Ст. 197, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26 июля 926.

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