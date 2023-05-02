Боборицкий Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боборицкий
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35863/а. БОБОРИЦКІЙ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Баборицкій). Каз. ст. Урухской, Пятигорск. отд., 33 л., рд. въ Сунженской ст. и отд.; — Владикавказск. О. С., 169 и 170¹ М., 134, 135, и 1 ч. 1847 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Сент. 908 г. (1647 У. и 170¹ М., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м.) и приг. М. С. 7 уч. Владикавказск. окр. отъ 5 Февр. 909 г. (169 М., тюр. 6 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Апр. 908.
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