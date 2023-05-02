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Кондырев Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондырев
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6379. КОНДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 36 л., Усть-Вымск. у., Сереговск. в. и с., Н. С. 3 уч. Усть-Вымск. у.,Ст. ст. 73, 74, лиш. св. 7 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 февр. 923.

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