Кондырев Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кондырев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6379. КОНДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 36 л., Усть-Вымск. у., Сереговск. в. и с., Н. С. 3 уч. Усть-Вымск. у.,Ст. ст. 73, 74, лиш. св. 7 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 февр. 923.
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