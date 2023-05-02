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Воровцов Тит Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воровцов
Имя
Тит
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45862. ВОРОВЦОВЪ, ТИТЪ СЕРГѢЕВЪ. Каз. ст. Мекенской, Моздокск. отд., 32 л.; — Владикавказск. О. С., 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л, Исп. 17 Іюня 905.

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