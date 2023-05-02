Воровцов Тит Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воровцов
- Имя
- Тит
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45862. ВОРОВЦОВЪ, ТИТЪ СЕРГѢЕВЪ. Каз. ст. Мекенской, Моздокск. отд., 32 л.; — Владикавказск. О. С., 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л, Исп. 17 Іюня 905.
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