Ушаков Михаил Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140373. УШАКОВЪ, МИХАИЛЪ КУЗЬМИНЪ. К. Новооскольск. у., Троицк. в., с. Березова, 20 л.; — Курск. О. С. 24 Апр. 909, 4 п. 134, 135, 139, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 7 Нояб. 909.
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