Абелит Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абелит
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44649. АБЕЛИТЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Доблен. у., Платонск. в., 21 г.; — М. С. 3 уч. Винд.-Гольдинген. окр., 49 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Мая 905.
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