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Абелит Яков Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абелит
Имя
Яков
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44649. АБЕЛИТЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Доблен. у., Платонск. в., 21 г.; — М. С. 3 уч. Винд.-Гольдинген. окр., 49 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Мая 905.

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