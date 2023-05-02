Бочкарев Никифор Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Никифор Гордеев

Бочкарев Никифор Гордеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочкарев
Имя
Никифор
Отчество
Гордеев
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130295. БОЧКАРЕВЪ, НИКИФОРЪ ГОРдѣевъ. К. Семенов. у., Хохломск. в., д. Ключей, 47 л.; — М. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода 22 Сент. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 22 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close