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Евдокимов Василий Ипатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евдокимов
Имя
Василий
Отчество
Ипатьевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4275. ЕВДОКИМОВ ВАСИЛИЙ ИПАТЬЕВИЧ, 32 л., Ялуторовск. у., Юргинск. в., д. Володиной. Тюменск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. З г. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 сент. 923.

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