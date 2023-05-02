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Хлыстек Валентий Леонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлыстек
Имя
Валентий
Отчество
Леонов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140818. ХЛЫСТЕКЪ, ВАЛЕНТІЙ ЛЕОНОВЪ. К. Сохачевск. у., гм. Чисте, пос. Хоцаковъ, 45 л.; — Варшавск. С. П. 30 Янв. 909, 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., а по Выс. повел., ар. 3 н. Исп. 15 Окт. 909.

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