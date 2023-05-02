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Легкий Григорий Диомидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Легкий
Имя
Григорий
Отчество
Диомидович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8004. ЛЕГКИЙ ГРИГОРИЙ ДИОМИДОВИЧ, 19 л., Ейск. отд., Камышватск в., ст., Ясенской. Н. С. 1 уч. Ейск. отд. Ст. ст. 153 и 157 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 12 дек 923.

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