Легкий Григорий Диомидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Легкий
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Диомидович
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8004. ЛЕГКИЙ ГРИГОРИЙ ДИОМИДОВИЧ, 19 л., Ейск. отд., Камышватск в., ст., Ясенской. Н. С. 1 уч. Ейск. отд. Ст. ст. 153 и 157 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 12 дек 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.