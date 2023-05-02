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Макаренко Иван Несторович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаренко
Имя
Иван
Отчество
Несторович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8505. МАКАРЕНКО ИВАН НЕСТОРОВИЧ, 50 л., г. Екатеринославля. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 мая 923.

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