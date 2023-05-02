Удалов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удалов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12283. УДАЛОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 23 л., Псковск. у., Остинск. в., д. Ольхи. В. Т. 1 стр. корп. Ленинградск. окр. Ст. ст. 180 п. п. «б», «д», 187, 4 Ч. 207, 1 Ч. 208, лиш. св. 2 Г. П. В. 3. с. 7/Х—24.
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