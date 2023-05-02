Максютин Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксютин Петр Николаевич

Максютин Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максютин
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
26236. МАКСЮТИН, ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 39 л. Гр. Елабужск. у., Качкинск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Елабужск. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г. условно и лиш пр. 1 г. Исп. 28 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.