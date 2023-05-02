Кузьминых Филипп Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьминых
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7454. КУЗЬМИНЫХ ФИЛИПП НИКИТИЧ, 40 л., Камышловск. у., Калиновск. в., д. Махоновой. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 15 дек. 923.
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