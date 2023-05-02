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Кузьминых Филипп Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьминых
Имя
Филипп
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7454. КУЗЬМИНЫХ ФИЛИПП НИКИТИЧ, 40 л., Камышловск. у., Калиновск. в., д. Махоновой. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 15 дек. 923.

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