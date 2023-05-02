Ушаков Тимофей Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушаков
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10209. УШАКОВ ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 41 г., Шадринск. окр., г. Камышлова. Н. С. 12 р. Шадринск. окр. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 10/ІІІ—26.
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