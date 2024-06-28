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Босько Тихон Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Босько
Имя
Тихон
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45395. БОСЬКО, ТИХОНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Бобруйск. у., Паричск. в., д. Селища, 42 л.; — Минск. О. С., 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 3 Іюня 905.

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