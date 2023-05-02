Малахов Федор Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малахов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33402. МАЛАХОВЪ, ФЕДОРЪ АЛЕКСАНдровъ. К. Ставропольск. у., в. и с. Безопаснаго, 27 л.; — Ставропольск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 148, 152 и 1ч. 1658 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 м. и 6 дн., съ зачет. отб. наказ. по приг., напеч. въ 900 г. № 40771, 99 г. 20471 и М. С. 5 уч. Темрюкск. окр. отъ 20 Окт. 901 г. Исп. 17 Марта 905. | 95 33571 170 М. | 93 12192 170¹ М. | 94 34493 170 М.
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