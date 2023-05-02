Иньков Василий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иньков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3838. ИНЬКОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 18 л., Северо-Двинск. г., Никольск. у., Лузянск. в., д. Лубяный Лог. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «в», пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 26/ѴІ—24.
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