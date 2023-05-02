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Иванов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5141. ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Кашинск. у., Кобелинск. в., д. Горлово. В. Т. б. Петроградск, окр. Ст. 107, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 авг. 923.

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