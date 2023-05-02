Пушкарев Егор Купреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушкарев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Купреев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29604. ПУШКАРЕВЪ, ЕГОРЪ КУПРЕЕВЪ. Лиш. ос пр. изъ к. Полоцк. у., Михаловщинск. в., д. Угловъ, 34 л.; — Витебск. О. С., 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. №№ 68139 и 75786 и 908 г. №№ 64144 и 24226, арест. отд. 2 г. и 4 н. Исп. 20 Дек. 908. | 902 47768 1654¹ У. | 900 104323 1654¹ У.
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