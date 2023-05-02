Коротков Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6638. КОРОТКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Кадниковск. у., Пелышемск. в., д. Верхняя Сторона, Северо-Двинск. Губсуд, Ст. 91 ч. 2, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г., Исп. 2 июня 923.
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