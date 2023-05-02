Емельянов Яков Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4405. ЕМЕЛЬЯНОВ ЯКОВ ПРОХОРОВИЧ, 20 л., Лебедянск. у., Куйманск. в., с. Грязовки. Н. С. 5 уч. Лебедянск. у. Ст. 206, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 3 г. Исп. окт. 923.
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