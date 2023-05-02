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Емельянов Яков Прохорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Яков
Отчество
Прохорович
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4405. ЕМЕЛЬЯНОВ ЯКОВ ПРОХОРОВИЧ, 20 л., Лебедянск. у., Куйманск. в., с. Грязовки. Н. С. 5 уч. Лебедянск. у. Ст. 206, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 3 г. Исп. окт. 923.

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