Свищев Петр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свищев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98428. сВИЩЕВЪ, ПЕТРЪ ПЕТРОВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлгород. у., Старогородск. в., сл. Бѣловской; — Курск. О. С., 18 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 16 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 69264, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 64653 и 64652 и по слож. съ нк. по приг., напеч. въ 906 г. № 6683. | 902 101100 1655 У. | 97 13384 169 М. | 98 98170 1655 У. | 96 5868 170¹ М.
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