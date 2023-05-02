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Бродский Викентий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бродский
Имя
Викентий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
13 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
37896. БРОДСКІЙ, ВИКЕНТІЙ АНДРЕевъ. Мщ. гм. Кутно, Кутновск. у., 21 г., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. С. П. (въ 3 р.), 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 13 Марта 905. | 902 94395 170 М. | 901 46136 172 М.

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