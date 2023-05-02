Рудаков Василий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8375. РУДАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 28 л., Череповецк. у., Богословск. в., с. Серова Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 95, 180 п. «б», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 окт. 923.
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