Бохняк Антон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бохняк
- Имя
- Антон
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101045. БОХНЯКЪ, АНТОНЪ (ЛУКИНЪ) (онъ же Бохенъ и Бохинъ), 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Холмск. у., гм. Реіовецъ, д. Малые-Вересцы, рд. т. же у., гм. Кривички, въ д. Страхоставъ; — Люблинск. О. С., 2 Мая 911, 16 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 21 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 32504, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 142776. | 908 139123 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 36052 и 908 г. № 57580. | 906 981 1655 У. | 904 64900 169 М. | 904 95238 172 М.
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