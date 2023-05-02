Корнев Яков Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5229. КОРНЕВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, 18 л., Курск. г., б. Суджанск. у., с. Черногоринского. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 4 м. 12 д. П. в. з. с. 18/ѴІ—24.
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