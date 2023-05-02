Шульц Юзеф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульц
- Имя
- Юзеф
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 535
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34402. шульцъ, юзефъ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Лодзи, 28 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655, 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 19 Нояб. 908. | 904 29106 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 83324. | 902 71608 1655 У. | 900 7903 169 М. | 901 38987 1655 У. | 99 57988 169 М.
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