Безнос Леиба Гиршев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безнос
- Имя
- Леиба
- Отчество
- Гиршев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45173. БЕЗНОСЪ, ЛЕИБА ГИРШЕВЪ. Мщ. г. Витебска, 18 л.; — СПБ. С. П., 17, 19, 53, 57 и 1 ч. 130 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 4 м. Исп. 18 Мая 905.
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