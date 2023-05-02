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Кравченко Даниил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Даниил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6923. КРАВЧЕНКО ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 35 л., Благовещенск. у., Н. С. 1 уч. г. Благовещенска, Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. и. пор. пр. 2 г., Исп. 9 июля 923.

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