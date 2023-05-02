Ваганов Андрей Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ваганов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45603. ВАГАНОВЪ, АНДРЕЙ МАКСИмовъ. К. Ялуторов. у., Соломоновск. в., д. Дружининой, 40 л.; — М. С. 4 уч. Благовѣщен. О. С., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Авг. 904.
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