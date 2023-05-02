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Дзюбинский Юзеф Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзюбинский
Имя
Юзеф
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46490. ДЗЮБИНСКІЙ, ЮЗЕФЪ ФРАНцевъ. Мщ. г. Млавы, 18 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 140,13, 2 и 3 ч. 1609 У., тюр. 3 г. Исп. 21 Мая 905.

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