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Куприянов Алексей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприянов
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
27 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7616. КУПРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Дмитровск у., Рогачевск. в., д. Подвязново. Московск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1, 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 авг. 923.

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