Михеев Алексей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михеев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26781. МИХЕЕВ, АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Новгородск. у., Самокраженск. в., д. Сельца; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Спекуляция, лиш. св. 10 л. Исп. 14 июля 920.
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