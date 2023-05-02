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Лапыгин Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапыгин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7899. ЛАПЫГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 43 л., Елецк. у., Воронецк. в., д. Корзинки. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 181 ч. 2, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 дек. 923.

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