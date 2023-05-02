Лапыгин Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапыгин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7899. ЛАПЫГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 43 л., Елецк. у., Воронецк. в., д. Корзинки. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 181 ч. 2, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 дек. 923.
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